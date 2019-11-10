Соловьев поспорил с Галкиным о цензуре

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев не нашел на отечественном телевидении цензуры. Так он отреагировал на жалобу Галкина на «вернувшиеся советские времена» на ТВ.

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — рассказал Соловьев. Слова журналиста привела «Газета.Ру».

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Соловьев посоветовал Галкину самостоятельно формировать повестку в своих программах. У шоумена наверняка есть возможность сделать все, что он считает нужным, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном», — заметил Соловьев.

В ходе своего концерта в Новосибирске Галкин посетовал, что на отечественном телевидении слишком много говорят об Украине. Также Галкин заметил, что на телевидение вернулись советские времена — «в худшем смысле слова».

«Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии», — добавил Соловьев.