Соловьев поблагодарил Путина за слова о после Польши в нацистской Германии

«Спасибо Путину за эти слова», — написал Соловьев на своей странице в Instagram и процитировал фрагмент выступления российского президента на коллегии Министерства обороны РФ 24 декабря.

Путин назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Дипломат в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и даже собирался поставить за это основателю Третьего рейха памятник.

Липский занимал пост посла Польши в Германии с 1934-го по 1939 год. Одной из основных его задач была работа над договором о ненападении.