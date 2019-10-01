Соловьев допустил, что новая песня Гребенщикова о президенте Украины

Многие гадают, кому на самом деле посвящена новая песня Бориса Гребенщиков «Вечерний М» — ни одного конкретного имени в композиции не указано. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с «360» предположил, что речь в ней может идти о президенте Украины.

Соловьев напомнил, что Владимир Зеленский в прошлом «играл этим самым музыкальным инструментом на фортепьяно».

«Может быть, конечно, господин Гребенщиков посвятил свою песню президенту Украины… О чем сейчас очень активно говорят американские СМИ», — предположил журналист.

Он не взялся комментировать, зачем лидер «Аквариума» «обидел телеведущего соседнего канала».

«Любой, кто откроет телевизионную программу, знает, у нас очень хорошая программа идет на одном из главных каналов страны, которая называется „Вечерний...“, а дальше имя. Зачем так было обижать хорошего человека?» — задал риторический вопрос Соловьев.

По его словам, опираться на мнение пользователей по поводу содержания и того, кто выступает адресатом песни, не стоит.

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«Что подумали и какие пользователи, в какой Сети — ну, знаете, это анекдотично. В Сети много пользователей», — заключил Соловьев.

Сатирическая композиция «Вечерний М» была опубликована на YouTube-канале Гребенщикова несколько дней назад. Ролик уже собрал более 400 тысяч просмотров и около 34 тысяч лайков. Пользователи предположили, что речь в песне идет о пропагандисте с российского телевидения.