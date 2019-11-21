Соловьев ответил на призыв лишить политические ток-шоу госфинансирования

Блогер нецензурно высказался в адрес телеведущего Владимира Соловьева указал на его «феноменальное свойство притягивать таких же».

«Они когда все вместе собираются, реально начинается смрад. Все бы ничего, но это удовольствие оплачивается из бюджета. Два дерущихся хохла тоже. <…> Ни один человек в мире не будет против, если деньги, положенные Соловьеву и дерущимся хохлам, уйдут на нацпроекты», — написал Шулика в собственном telegram-канале.

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Поводом к этому заявлению стала драка украинского политолога Василия Вакарова с американским экспертом Грэгом Вайнером в шоу «Кто против?» Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter бывший соведущий программы Владимир Соловьев. «Василь отправил Грэга в нокаут», — подписал он кадры.

Предложения Шулики Соловьев в эфире ИА НСН назвал цензурой.

«Вы хотите редактировать? Ввести цензуру? Давайте просто определимся, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы не было прямых эфиров? Мы хотим, чтобы у людей не было их реальных эмоций? Если есть нарушения закона — один момент. Если нет нарушений — другой момент. Категория „нравится — не нравится“ коррелируется с нажатием кнопки. Смотри другой канал. Такие эмоции у людей! Вот украинский гражданин толкнул американского гражданина. А российский гражданин их разнимал. Такая жизнь», — объяснил телеведущий.

Кроме того, он отметил, что Шулика — не тот человек, мнение которого стоит принимать во внимание.

«Этот человечек, некто Шулика — конченый националист, который оскорбил того же Гусейнова не за то, что он написал, а за то что он, азербайджанец, смеет говорит о русском языке <…> Этакий несостоявшийся оппозиционный политик, превратившийся в полное ничто», — заявил Соловьев.