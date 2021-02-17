Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма. На него пожаловались в Генпрокуратуру

Владимир Соловьев объяснил, что не оправдывал Адольфа Гитлера в своей программе на телеканале «Россия 1». Он заявил, что журналисты ряда СМИ ввели в заблуждение людей, процитировав отрывок из его речи.

Телеведущий уверен, что некоторые журналисты занялись диффамацией — то есть оглашением сведений, которые позорят ту или иную личность.

«Они ввели в заблуждение очень немолодую, очень достойную даму Аллу Гербер — главу фонда „Холокост“», — сказал Соловьев в эфире своего шоу на YouTube.

Он отметил, что хотя расходится с Гербер по политическим взглядам, ему все равно жаль, что главу фонда дезинформировали. Ведущий добавил, что отправил ей фрагмент передачи, на которую все ссылаются. Вырвавших его слова из контекста журналистов Соловьев назвал лжецами и предложил называть себя «пропагандистскими свиньями».

Речь идет о словах Соловьева в эфире телеканала «Россия 1». Там он, комментируя суд на Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана, упомянул Адольфа Гитлера.

«Может, мне и к Гитлеру относиться с уважением, и к Кальтенбруннеру? Какое уважение?» — задался риторическим вопросом ведущий.

Затем он назвал фюрера смелым человеком, поскольку тот хотя бы «не косил от армии».

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина возмутили слова Соловьева, он отправил запрос в Генпрокуратуру РФ. В нем он указал, что ведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Об этом написал РБК.

«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — заявил Рашкин изданию.

Соловьев в комментарии Ura.ru назвал Рашкина лжецом и посоветовал пересмотреть его эфир. В свою очередь депутат заявил изданию, что несколько раз смотрел тот самый фрагмент и увидел в нем лишь восхваление Гитлера.