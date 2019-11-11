Соловьев оценил высказывание главы офиса Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о том, какую роль сыграли украинцы в «поднятии всего мира». Его позицию раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев.

Свое мнение он высказал в Telegram-канале. К посту Соловьева прикреплена запись, которая содержит цитату главы офиса украинского президента.

«Тяжело больной гражданин этот Богдан», — написал телеведущий.

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По мнению Андрея Богдана, Украину до 1917 года населяли 70 миллионов человек. Они переселились на территорию Канады, США, Польши, Бразилии и Аргентины и «подняли» при этом весь мир.

Руководитель администрации Владимира Зеленского добавил, что будущее у государств оказалось аграрным. Теперь эти страны якобы гордятся тем, что «украинцы владеют у них землей».