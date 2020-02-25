Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России

По мнению Соловьева, прежде чем размышлять о том, что происходит у соседей, Данилову надо обратить внимание на собственную страну, которая погрязла «в националистической идеологии».

«Украина — страна европейского позора и бешеного Средневековья», — констатировал телеведущий.

Он напомнил, что Данилов возглавляет СНБО, который не может справиться со своим народом на фоне эпидемии коронавируса.

«У них одна часть народа готова поубивать другую за то, что кто-то был в Китае», — констатировал Соловьев.