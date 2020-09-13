Соловьев осудил Охлобыстина за отношение к Ефремову

Телеведущий Владимир Соловьев осудил Ивана Охлобыстина. По его мнению, актер должен был спасти Ефремова от «разложения личности».

«Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — сказал телеведущий в эфире своего шоу «Соловьев Live».

При этом Соловьев добавил, что все равно считает Охлобыстина отличным актером и хорошим человеком. По мнению телеведущего, не только он виноват в случившемся, но и все близкое окружение Ефремова, которое решило перенести ответственность за случившееся на Пашаева. Родные и друзья знали, какой образ жизни ведет актер, но ничего не предприняли, а теперь обвиняют бывшего адвоката Ефремова в слишком суровом сроке.

Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, он получил восемь лет колонии. Сейчас актер находится в СИЗО, к нему началось «народное поломничество». Люди несут письма, передачки и даже пироги. Сам Ефремов уверяет, что подружился с сокамерниками и чувствует себя нормально.