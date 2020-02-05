Соловьев остановил решивших подраться из-за евреев гостей

По мнению приглашенного эксперта Григория Амнуэлья политолог Александр Сосновский неправильно произнес название польского города Кельце. Амнуэль сделал вывод, что его оппонент не видел документального фильма, снятого американцами в 1945–1946 годах. Он также заявил, что его в России никогда не покажут. Речь шла о пребывании евреев на территории Польши.

Сосновскому не понравились акценты, которые расставлял в своей речи Амнуэль, и он заявил: «Замолчите! Когда вы говорите про евреев, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю».

Эксперт пренебрег угрозой, тогда Сосновский поднялся с места и направился в его сторону. Соловьев вынужден был вмешаться.

Ранее телеведущий рассказывал, что помешал драке в студии двух украинских экспертов потому, что не намерен допускать рукоприкладство на своем шоу.