Регуляторная гильотина может лишить россиян профессиональных праздников, среди которых есть и День радио. Российский журналист Владимир Соловьев в беседе с «360» заметил, что отмечать его не перестанут.

Радио- и телеведущий подчеркнул, что лично для себя не видит разницы, существует День радио официально или нет.

«Традиция простая: мы как работали, так и работаем и друг друга поздравляем. Это не государственный праздник, не выходной день — наш корпоративный праздник. <…> И что? Предлагаете вычеркнуть Попова, создателя радио?» — задался вопросом Соловьев.

Его коллега с «Русского радио» ведущий Дмитрий Оленин придерживается другого мнения. По его словам, День радио изжил себя как таковой.

«У меня за 20 лет карьеры этот день особо не отмечался. В начале 2000-х еще собирались все, когда радио было топовым медиа. <…> Потом все сошло на нет. Сейчас как такового [нет]. У нас есть день рождения радиостанции — вот это для нас праздник», — поделился журналист.

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Он заметил, что в большой компании сейчас принято отмечать день рождения каждой радиостанции, ее руководства и Новый год. Это, добавил Оленин, «более яркие праздники, чем День радио».

Некоторые профессиональные праздники могут отменить из-за прекращения действий ряда постановлений советских времен. Ожидается, что в рамках регуляторной гильотины с 1 февраля 2020 года силу утратят более 20 тысяч правовых актов, принятых с 1917 по 1991 годы.