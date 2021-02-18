Соловьев назвал запрет на въезд в Латвию личным оскорблением. Но дело не в самом ограничении

Владимир Соловьев заявил, что запрет на въезд в Латвию на нем никак не отразится. Телеведущий считает, что обвинивший его в симпатии к нацистам Ринкевич забыл русский язык.

«Не знаю, как это повлияет на мою жизнь. Скорее всего, никак, потому что в Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма. Я говорил, что, несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может. Но очевидно, что министр иностранных дел Латвии или не смотрел программу, или настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь. Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов», — заявил Соловьев в комментарии для РБК.

МИД Латвии ранее объявил ведущего Первого канала Владимира Соловьева персоной нон грата. Ему запрещен въезд на территорию страны. Соловьев рассказал о намерениях обратиться в суд, чтобы обжаловать данное решение.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объяснил свои действия тем, что для его страны недопустимо выражение симпатии нацизму. Он имел в виду упоминание Гитлера в одной из передач Соловьева.