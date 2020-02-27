Соловьев назвал гостя «нацистской свиньей» и вышвырнул из студии

Российский телеведущий Владимир Соловьев выгнал со своего ток-шоу бывшего депутата Рады Украины Александра Ковтуненко. Он обозвал спикера «нацистской свиньей» за героизацию украинских националистов времен Второй мировой войны.

«Я вас до последнего момента, пока дышу, буду рвать», — пообещал ведущий, не сдержавший эмоций.

Украинский политик до этого поднял тему могил предков. Соловьев напомнил, что его родных закопали живьем украинские националисты, но Ковтуненко решил оправдать лидеров УПА*

Российский телеведущий пришел в ярость, а когда украинский депутат еще и начал бросаться обвинениями в адрес НКВД, которое, якобы сотрудничало с Украинской повстанческой армией*, беседа была окончательно испорчена.

В конце концов, терпение Соловьева лопнуло, и он потребовал вышвырнуть спикера из студии, обозвав его «нацистской свиньей» и «мразью».

Владимир Соловьев нередко вступает в перепалки со своими гостями или нелестно высказывается об оппонентах. Ранее он обозвал «сволочью» мэра Львова Андрея Садового.

* УПА — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации