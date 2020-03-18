Соловьев навсегда выгнал из студии украинского эксперта за мат

Во время обсуждения вопроса о том, какие меры принимают страны во время пандемии коронавируса, украинский эксперт начал говорить, что делает официальный Киев. Однако Владимир Соловьев отметил, что Ковтун не понимает, как происходит заражение во время эпидемии. В ответ эксперт перешел на крик.

Один из гостей уточнил, что на Украину недавно вернулись 50 тысяч человек. Соловьев подтвердил эту цифру. В ответ Ковтун снова начал орать, что это неверные числа. Тогда один из экспертов уточнил: «Это статистика МВД Украины, дебил». В ответ Ковтун перешел на нецензурную лексику, чем вызвал ярость телеведущего.

«Пошел вон отсюда, и больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить», — потребовал от него Соловьев.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с телеканалом «Царьград» заявил, что Ковтун не в первый раз изгоняется из различных студий. Но то, что было вчера, перешло все разумные пределы. По словам эксперта, другие гости хотели просто «линчевать» Ковтуна за то, что когда называли количество зараженных коронавирусом людей в России, он начал улыбаться.

«А когда он уже перешел на откровенный мат, стал оскорблять гостя из Германии, тут уже чуть было не дошло до рукоприкладства», — пояснил Владимир Корнилов.

Это не первый скандал Вячеслава Ковтуна на ток-шоу Владимира Соловьева. Накануне он чуть не стал инициатором драки с другим экспертом — Вадимом Сергиенко. Как сообщило РИА ФАН, причиной стало обсуждение вопроса медицинских масок во время пандемии коронавируса.