Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не мог находиться на пассажирском сиденье своей машины во время смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом говорит след от ремня безопасности слева на шее артиста.

Такой вывод сделал телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Соловьев LIVE», выпуск которого опубликован на YouTube.

Журналист показал фотографии с Ефремовым. На снимках гематома на шее актера видна четко, как и ее расположение. Соловьев заметил, что подобные повреждения можно получить только в том случае, если ремень безопасности крепился слева вверху. Единственными местами в машине, где ремень крепится таким образом, являются водительское место и сиденье за ним.

Теорию о том, что Ефремов находился в момент аварии на заднем ряду кресел в автомобиле, никто не выдвигал.

«Характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул журналист. Он напомнил, что с соответствующими выводами не согласился адвокат актера Эльман Пашаев.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Актер, как считает следствие, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где протаранил грузовой фургон. Управлявший им Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии.

Против Ефремова возбудили уголовное дело. Если вину артиста докажут, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.