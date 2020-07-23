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    23 июля 2020, 18:00

    Соловьев: мы готовы заступиться за журналистов в Белоруссии

    Дарья Морозова

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что союз будет следить за ситуацией в Белоруссии после угроз журналистам от президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он заявил, что следует обращать внимание на нарушение прав журналистов, и в таких случаях пообещал обращаться в международные организации.

    «Пока мы наблюдаем за тем, что происходит. В целом будем следить за ситуацией в Белоруссии», — считает Соловьев.

    Новости SMI.FM