Соловьев: мы готовы заступиться за журналистов в Белоруссии
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что союз будет следить за ситуацией в Белоруссии после угроз журналистам от президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он заявил, что следует обращать внимание на нарушение прав журналистов, и в таких случаях пообещал обращаться в международные организации.
«Пока мы наблюдаем за тем, что происходит. В целом будем следить за ситуацией в Белоруссии», — считает Соловьев.