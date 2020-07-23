Соловьев: мы готовы заступиться за журналистов в Белоруссии

Он заявил, что следует обращать внимание на нарушение прав журналистов, и в таких случаях пообещал обращаться в международные организации.

«Пока мы наблюдаем за тем, что происходит. В целом будем следить за ситуацией в Белоруссии», — считает Соловьев.