Соловьев: Екатеринбург останется «городом бесов», пока в нем не появится кафедральный собор

Российский журналист Владимир Соловьев снова назвал Екатеринбург «городом бесов». Он таким и останется, если в нем не появится кафедральный собор, заявил телеведущий на своем YouTube-канале «Соловьев Live».

Это заявление было сделано во время обсуждения ситуации, происходящей в Среднеуральском женском монастыре.

«То, что у вас нет кафедрального собора, — это не случайно. Собор надо заслужить. Ваш город пережил страшное. Капище есть, а кафедрального собора нет. Это печально», — отметил Соловьев.

В первый раз Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в прошлом году из-за протестов во время строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. После этого на дороге в город и на некоторых улицах жители повесили указатели со словами «город бесов».

В дело с табличками пришлось вмешаться полиции, и некоторые из них были сняты.