Соловейчик уличил США в сознательном игнорировании исторической правды

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что Госдеп США на своей русскоязычной странице в Facebook в посте о первом полете человека в космос не упомянуло Юрия Гагарина.

«Думаю, речь тут идет не столько о беспамятстве, сколько о сознательном игнорировании исторической правды», — заметил Соловейчик.

Он напомнил, что Штаты проиграли СССР в космической гонке, и сегодня американская сторона пытается скрыть этот факт от общественности и замаскировать его, занимаясь фальсификацией истории.

«В Европе ситуация обстоит несколько иначе: там помнят о подвиге Юрия Гагарина, в свое время он приезжал в Лондон, где его принимала королева Великобритании, ездил во Францию и Германию», — добавил собеседник информагентства.