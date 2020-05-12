    12 мая 2020, 13:25

    Солнцев: Виктории Боне нужно прекратить выработку дурацких заявлений

    Артур Блянихов

    Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев обсудил с ИА Nation News недавние слова своей подруги Виктории Бони о планах вернуться в Монако из Лондона.

    «Виктории нужно в это тяжелое время прекратить выработку дурацких заявлений, чуть ли не ежедневно», — заметил Солнцев.

    По его мнению, Боне нужно немного поостеречься, так как карантин показывает, что некоторые уважаемые дамы «превращаются во фриков».

    «Поэтому Виктория может переезжать куда ей хочется, <…>, но я хочу по-дружески предостеречь ее от тупейших и глупейших заявлений, которых стало так много, что я уже беспокоюсь за ее эмоциональный фон», — призвал собеседник информагентства.