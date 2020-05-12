Солнцев: Виктории Боне нужно прекратить выработку дурацких заявлений

«Виктории нужно в это тяжелое время прекратить выработку дурацких заявлений, чуть ли не ежедневно», — заметил Солнцев.

По его мнению, Боне нужно немного поостеречься, так как карантин показывает, что некоторые уважаемые дамы «превращаются во фриков».

«Поэтому Виктория может переезжать куда ей хочется, <…>, но я хочу по-дружески предостеречь ее от тупейших и глупейших заявлений, которых стало так много, что я уже беспокоюсь за ее эмоциональный фон», — призвал собеседник информагентства.