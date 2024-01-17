Общество 17 января 2024, 14:52 Солнце в Москве в начале зимы светило не более трех минут в день Синоптик Вильфанд: солнце в Москве в декабре светило не более трех минут в день РИА «Новости»

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Солнце в Москве в декабре 2023 года светило не более трех минут в день. Продолжительность солнечного сияния составила лишь 4% от возможного. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, последний месяц 2023 года в Москве был достаточно тусклым и мрачным. Всего два дня были солнечными — 6 и 7 декабря. Количество солнечных часов не превышало трех.

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«На оставшиеся 29 дней пришлось всего 85 минут солнечного сияния, это значит, что солнце светило не более трех минут в день», — дополнил Вильфанд.

Синоптик объяснил, что это связано с тем, что в начале зимы часто происходили «барические депрессии» — циклоническая деятельность, которая способствует развитию облачности.

Прошедший ноябрь в Москве вошел в тройку самых снежных. Обильные снегопады в Москве сформировали снежный покров высотой 22-24 сантиметра.