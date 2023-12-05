Общество 05 декабря 2023, 11:07 Солнце в Москве осенью светило на 18% больше нормы Позднякова: число солнечных часов за осень в Москве было на 18% больше нормы РИА «Новости»

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Количество часов солнечного сияния в Москве прошедшей осенью составило 303 часа, что на 18% больше сезонной нормы. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Но основной вклад сделал очень солнечный сентябрь, в октябре и ноябре солнца было меньше нормы, в ноябре оно радовало москвичей всего 17 часов при норме 32», — отметила метеоролог.

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Она также подчеркнула, что последний осенний месяц этого года был все же не самым пасмурным. Так, в 2001 и 2003 годах солнце выходило всего на 11 часов. А самым светлый этот месяц был в 2018 году: тогда количеством часов солнечного сияния составило 67 — в два раза выше нормы.

Ранее прошедший октябрь в Москве назвали чересчур хмурым. Солнце светило всего 41 час при норме в 78, а сумма осадков превышала 100 миллиметров.