Солнце порадует москвичей в выходные

Погода постепенно возвращается к нормальным значениям августа.

В пятницу, 14 августа, температура воздуха будет ниже нормы на три-четыре градуса. Однако, по словам синоптика, качество погоды существенно меняется. Продолжительных осадков метеорологи не прогнозируют. Местами возможен небольшой дождик.

Солнце порадует жителей столицы и Московской области. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до +18…+20 градусов. С воскресенья температурный фон вернется к своим обычным значениям: +20…+23 градуса.

В начале следующей рабочей недели в регионе тоже будет светить солнце, осадков не выпадет, а столбики термометра покажут +20…+23 градуса.

А ночью температура будет опускаться до +9…+12 градусов, это достаточно прохладно, предупредил Вильфанд. Еще наступит несколько ночей во второй половине августа, когда температура вернется в диапазон +13…+15 градусов, «но это уже будут редкие эпизоды».