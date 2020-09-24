«Солнце нашей жизни». Коллеги Войнаровского тяжело восприняли уход певца

В Москве на 75-м году жизни скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Коллеги артиста в беседе с «360» назвали его человеком потрясающего юмора, о котором невозможно говорить в прошедшем времени.

Оперная певица и солистка Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь отметила, что Войнаровского все любили.

«Человек потрясающего юмора. Обаятельнейший, тончайший, несмотря на свои габариты, интеллигентнейший, очень большой артист. Артист старой школы. Легкий. Его все обожали, очень любили. Человек-праздник», — сказала она.

Главный дирижер театра, виолончелист и заслуженный артист РФ Феликс Коробов признался, что после новости о кончине певца образовалась «какая-то абсолютно зияющая пустота».

«Сегодня безумно трагичный день. <…> Не стало совершенно фантастического человека. Он был не просто гениальным певцом и феноменальным артистом. Он обладал неимоверным талантом дружбы, был фантастической души человек. <…> Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Слава — просто солнце нашей жизни», — отдал Коробов дань памяти артисту. Он добавил, что ощущал поддержку Войнаровского с первого дня в театре.

Вячеслав Войнаровский умер в ночь на 24 сентября. Точная причина смерти пока неизвестна.