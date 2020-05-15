Солнечную электростанцию намерены запустить к июню в Адыгее
В Адыгее подходят к концу пусконаладочные работы на солнечной электростанции. Ее планируется запустить уже в следующем месяце. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным издания, строительство объекта стартовало осенью прошлого года и закончилось в марте нынешнего. Мощность электростанции составляет 4 МВт.
Кроме того, в республике продолжается строительство Шовгеновской солнечной электростанции. Ее намерены ввести в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.
Отмечается, что общий объем инвестиций в строительство обеих станций превысит 950 миллионов рублей.