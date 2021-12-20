Солистке группы Spice Girls Мел Би вручат Орден Британской империи за работу с жертвами насилия

Мелани Браун, солистку группы Spice Girls (сценический псевдоним Мел Би), наградят Орденом Британской империи за работу с жертвами домашнего насилия. Сотрудничая с фондом Women’s Aid, она выпустила клип Love Should Not Hurt, где сыграла избитую женщину, написало издание Daily Mail.

«Несмотря на успехи в музыке и на телевидении, она верит, что благотворительная работа — ее самое главное достижение. Она и сама пострадала от насилия, и встретила множество женщин, прошедших сквозь то же. Она просто горит этой работой», — процитировала «Газета.ru» сообщение источника.

Ранее поп-звезда призналась, что сама стала жертвой домашнего насилия. В браке со Стивеном Белафонте ей часто приходилось терпеть финансовое, эмоциональное и физическое насилие, однако бывший супруг все отрицает. Пара разошлась в 2017 году.