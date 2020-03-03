Солиста Rammstein могут привлечь за производство порно

Фронмена Rammstein Тилля Линдеманна могут привлечь к ответственности за изготовление порно-материалов. Полицией Екатеринбурга начата проверка по заявлению от местной активистки.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина обвиняет музыканта в незаконном производстве порно. Известно, что съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге.

В марте Линдеманн должен приехать в гастрольный тур в Екатеринбург. Поведение солиста жители города посчитали оскорбительным. Активисты добиваются отмены выступления и уже обратились к губернатору края.

Общественники намерены привлечь певца к ответственности за оборот чересчур откровенных материалов, изготовление которых запрещено на территории России.

Ранее в защиту российских актрис, которые снялись в провокационном клипе Тилля Линдеманна высказалась журналистка и феминистка Залина Маршенкулова. После того, как угрозы стали поступать и ей — она попросила у государства защиту.