    03 марта 2020, 00:47

    Солиста Rammstein могут привлечь за производство порно

    Арина Гудилова

    Фронмена Rammstein Тилля Линдеманна могут привлечь к ответственности за изготовление порно-материалов. Полицией Екатеринбурга начата проверка по заявлению от местной активистки.
    Солиста Rammstein могут привлечь за производство порно

    Как сообщает РЕН ТВ, женщина обвиняет музыканта в незаконном производстве порно. Известно, что съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге.

    В марте Линдеманн должен приехать в гастрольный тур в Екатеринбург. Поведение солиста жители города посчитали оскорбительным. Активисты добиваются отмены выступления и уже обратились к губернатору края.

    Общественники намерены привлечь певца к ответственности за оборот чересчур откровенных материалов, изготовление которых запрещено на территории России.

    Ранее в защиту российских актрис, которые снялись в провокационном клипе Тилля Линдеманна высказалась журналистка и феминистка Залина Маршенкулова. После того, как угрозы стали поступать и ей — она попросила у государства защиту.