«Солдатские матери» выступили за перенос весеннего призыва из-за коронавируса
Весенний призыв на военную службу 1 апреля необходимо перенести на более поздний срок — уверена председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова. Об этом сообщила НСН.
Она уверена, что «призыв стоило бы сдвинуть из-за коронавируса», потому что непонятно, «как они будут по закону соблюдать дистанцию полтора метра».
«Другое дело, что пока не придет новый призыв нельзя демобилизовать прошлогодних призывников. Не знаю, что будет», — заключила Кузнецова.