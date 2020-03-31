«Солдатские матери» выступили за перенос весеннего призыва из-за коронавируса

Она уверена, что «призыв стоило бы сдвинуть из-за коронавируса», потому что непонятно, «как они будут по закону соблюдать дистанцию полтора метра».

«Другое дело, что пока не придет новый призыв нельзя демобилизовать прошлогодних призывников. Не знаю, что будет», — заключила Кузнецова.