Солдата Великой Отечественной перезахоронили после вмешательства генпрокурора РФ
Представитель общественной организации поисковиков обратился за помощью к Игорю Краснову. Он рассказал, что строители нарушили закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Во время прокладки дорог и коммуникаций они часто не рассказывали, что находили останки и захоронения солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны — вместо этого их просто зарывали или вывозили с мусором.
В пресс-службе ведомства рассказали «360», что генпрокурор назвал эту ситуацию недопустимой. Он заявил, что вопрос о содействии поисковым отрядам в их работе по увековечиванию памяти павших воинов и патриотическому воспитанию подрастающего поколения нужно комплексно решить.
В результате прокуратура Багратионовского района провела проверку — ведомство выяснила, что во время работ на территории школы нашли воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. При этом должностные лица не сообщили об этом в органы местного самоуправления, тем самым нарушив закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Кроме того, во время проверки стало известно, что должностные лица при проведении работ точно знали о наличии на территории возможного воинского захоронения. При этом они не стали проводить историко-культурную экспертизу, которая необходима в такой ситуации.
«В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации муниципального образования „Багратионовский городской округ“, а также директора МБОУ „СОШ пос. Нивенское“ внесены представления, которые удовлетворены», — отметили в пресс-службе.
По требованию прокурора работы приостановили и провели раскопки. На территории школы нашли медаль «За отвагу» СССР с номером 760879 на обратной стороне. По данным архивов, она принадлежала Андронову Петру Николаевичу 1925 года рождения, который во время войны был санитаром 247 гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Его родственников уже установили.
3 декабря прошло официальное торжественное перезахоронение останков обнаруженного защитника Отечества.