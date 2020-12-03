Солдата Великой Отечественной перезахоронили после вмешательства генпрокурора РФ

Останки советского солдата, который погиб во время Великой Отечественной войны под Калининградом, почетно перезахоронили на мемориальном кладбище. Это произошло благодаря вмешательству генерального прокурора России Игоря Краснова.

Представитель общественной организации поисковиков обратился за помощью к Игорю Краснову. Он рассказал, что строители нарушили закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Во время прокладки дорог и коммуникаций они часто не рассказывали, что находили останки и захоронения солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны — вместо этого их просто зарывали или вывозили с мусором.

В пресс-службе ведомства рассказали «360», что генпрокурор назвал эту ситуацию недопустимой. Он заявил, что вопрос о содействии поисковым отрядам в их работе по увековечиванию памяти павших воинов и патриотическому воспитанию подрастающего поколения нужно комплексно решить.

В результате прокуратура Багратионовского района провела проверку — ведомство выяснила, что во время работ на территории школы нашли воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. При этом должностные лица не сообщили об этом в органы местного самоуправления, тем самым нарушив закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Кроме того, во время проверки стало известно, что должностные лица при проведении работ точно знали о наличии на территории возможного воинского захоронения. При этом они не стали проводить историко-культурную экспертизу, которая необходима в такой ситуации.

«В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации муниципального образования „Багратионовский городской округ“, а также директора МБОУ „СОШ пос. Нивенское“ внесены представления, которые удовлетворены», — отметили в пресс-службе.

По требованию прокурора работы приостановили и провели раскопки. На территории школы нашли медаль «За отвагу» СССР с номером 760879 на обратной стороне. По данным архивов, она принадлежала Андронову Петру Николаевичу 1925 года рождения, который во время войны был санитаром 247 гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Его родственников уже установили.

3 декабря прошло официальное торжественное перезахоронение останков обнаруженного защитника Отечества.