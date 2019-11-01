Солдат-срочник из Забайкалья отказался обжаловать арест после стрельбы

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«Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]», — рассказала собеседница агентства.

Подозреваемого арестовали 27 октября. Он пробудет под стражей два месяца — до 27 декабря. Срок обжалования постановления судьи об избрании меры пресечения — трое суток.

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По версии следствия, солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула 25 октября. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц. Ему предстоит пройти психологическую экспертизу, которая поможет понять причины преступления и психическое состояние мужчины.