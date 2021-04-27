«Соль Таймыра» в людях, природе и еде: итоги уникальной экспедиции

В чем «Соль Таймыра»? С этого вопроса началась история одноименной экспедиции, которую при поддержке «Норникеля» организовало Агентство развития Норильска в апреле этого года.

Задач у проекта было несколько. Во-первых, познакомить инфлюенсеров (путешественников, журналистов и блогеров) с Таймыром — активно развивающимся по всем направлениям регионом в Арктике. Чтобы вслед за ними на полуостров потянулись новые путешественники, гастро-туристы и любители экстремальных приключений. Во-вторых, привлечь сюда поклонников национальных кухонь и найти новые гастрономические сочетания.

«Приехать сюда и приготовить салат с авокадо — это было бы неинтересно, потому что здесь нет авокадо, и история в принципе не об этом», — объяснила шеф-повар московского ресторана «Соль» Ольга Суздалкина. «А сделать сига, чира или нельму — именно в этом вся соль. Например, вчера из свежевыловленной корюшки мы достали икру, чуть ее подкоптили, не стали солить, чтобы натуральный вкус сохранить, и сделали боттаргу. Я здесь для экспириенса».

Первую задачу успешно решала насыщенная программа экспедиции. За два дня участники «Соли Таймыра» побывали на подлёдной рыбалке, в Краеведческом музее Дудинки, на ледоколе и в руднике. А также — в одном из уникальных мест нашей планеты — на плато Путорана.

Одной из самых любопытных локаций для группы стал учебный полигон «Норильского никеля» шахты «Ангидрит». Здесь на глубине 40 метров расположена сеть тоннелей, где горняки тренируются бурить и всячески «разрабатывать руду». Кроме того, на руднике начинает развивается и промышленный туризм — сюда водят группы для образовательных и развлекательных целей. А после посещения шахты участников экспедиции угостили пайком шахтера («припаркой»), чтобы ещё лучше узнать вкус севера.

«Еда — это как язык», — отметила гастрономический журналист Анна Куклина. «Грубо говоря, я прихожу в шахту, и мы с шахтерами говорим на абсолютно разных языках. Но через еду я могу как-то понять их, понять их быт. Так они показали нам шахтерский паек. Это были куриные крылышки в апельсиново-имбирном соусе. Довольно специфический продукт, подогревающий изнутри. Это и правильно, ведь горняки всегда должны быть крепкими и работоспособными».

Так как поиск неожиданных гастрономических сочетаний — это еще одна задача «Соли Таймыра», то в Норильске высадился десант, состоящий из лучших шеф-поваров рейтинговых ресторанов России. Новое прочтение северной кухни шефы российских ресторанов предложили оценить и норильчанам.

24 апреля интересные блюда из локальных продуктов готовили шеф-повар ресторана Leo Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону) Максим Любимов и шеф-повар ресторана Tunguska (Красноярск) Николай Бобров. А 25 апреля вечер высокой кухни прошел под руководством Ольги Суздалкиной из московского ресторана «Соль» и Павла Борисенко, шеф-повара ресторанов Salt и Seasons из Калининграда.

«Готовить здесь прекрасно», — признался Павел Борисенко. «Здесь есть очень интересные локальные продукты. А еще люди, наполненные любовью к своему городу, своему региону. Это чувствовалось, и мы пропустили эту любовь через себя».

Центральной точкой программы экспедиции стало, безусловно, плато Путорана. Величественный горный массив и ледопады покорили всех.

«Как будто попали в фильм „Территория“ про геологов, который, кстати, тут и снимали», — отметила Анна Куклина. «Территория плато Путорана величиной с Великобританию, а ведь многие о нем даже не слышали».

Главным итогом «Соли Таймыра» стало общее признание участниками экспедиции огромного туристического потенциала территории полуострова.

«Это и приключенческий, и промышленный, и этнографический, и гастрономический туризм», — отметили в Агентстве развития Норильска.