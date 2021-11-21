Соль и водка попали в список продуктов с неограниченным сроком годности

Для того чтобы еда сохраняла приятный вкус и полезные свойства, важно следить за сроком годности. Но есть и те продукты, которые можно хранить долго, даже несмотря на этикетки. Китайское издание WeChat опубликовало список из шести таких продуктов. В них вошли соль и водка.

Срока годности, как считают авторы, нет и у соевого соуса, меда, бобовых, а также у сушеных грибов. Натуральный мед без добавок и консервантов не испортится в течение трех с половиной лет, а некоторые его сорта будут сохранять все свои качества более пяти лет.

Водка не будет иметь срока годности, если хранить ее в герметичной упаковке. Однако после вскрытия спиртное нужно употребить за три-пять месяцев. То же самое относится к соевому соусу.

Соль и бобовые могут храниться очень долго, но важно оградить их от попадания жидкости. Что касается сушеных грибов, их тоже важно поместить в сухом месте.

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