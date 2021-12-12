Сокуров понадеялся встретиться с Путиным за чашкой чая

Режиссер Александр Сокуров заявил, что надеется в спокойной обстановке побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным и узнать его мнение по многим вопросам. Об этом он сообщил ТАСС.

«Если будет конкретное предложение [о встрече] — конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить», — сказал режиссер.

По его словам, ему хотелось бы выслушать Путина за чашкой чая, а не в напряженной обстановке заседания СПЧ. Он добавил, что если получит предложение о встрече, то не откажется от него.

Режиссер также назвал сообщения ряда СМИ о заседании СПЧ «абсолютно истерическим». По его мнению, от публикаций складывается ощущение, что никто не читал текст его выступления.

«Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — сказал он.

Ранее Путин во время заседания подверг критике слова Сокурова о том, что следовало бы «отпустить» те республики, которые хотели бы «начинать жить своей жизнью». Президент указал на то, что к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ следует относиться очень осторожно. Он пригласил Сокурова к себе, добавив, что речь идет об «очень тонких вещах».