    25 декабря 2019, 20:04

    Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым за сомнения насчет его звания Героя России

    Анастасия Кукова

    Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что не желает возвращаться к «чеченскому вопросу» и извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чье право на звание Героя России он подверг сомнению. Сокуров заявил изданию «Кавказ. Реалии», что уже сказал все, что было можно.
    Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым за сомнения насчет его звания Героя России

    «Я вижу эту проблему, у меня есть свое представление, но я абсолютно не хочу [обсуждать это]. Пусть наконец сами чеченцы займутся своими проблемами — те из них, у кого есть в голове какое-то содержание, образование, способность смотреть на жизнь собственного народа», — сказал Сокуров.

    Он отверг предположение, что его смутила реакция Кадырова, который назвал заявление о звании Героя России грубым и провокационным. Сокуров подчеркнул, что его уже тошнит от бессмысленных и бесполезных разговоров на эту тему.

    Повторюсь, я разговаривал с президентом, а не с ним. Какие извинения? Что за глупости такие!

    Александр Сокуроврежиссер.

    Возмущение Кадырова вызвало предложение Сокурова, сделанное 10 декабря на Совете по правам человека. Режиссер предложил пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

    Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Кадыровы в ходе первой чеченской войны были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской кампании перешли на сторону федеральных сил.