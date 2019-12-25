Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым за сомнения насчет его звания Героя России

«Я вижу эту проблему, у меня есть свое представление, но я абсолютно не хочу [обсуждать это]. Пусть наконец сами чеченцы займутся своими проблемами — те из них, у кого есть в голове какое-то содержание, образование, способность смотреть на жизнь собственного народа», — сказал Сокуров.

Он отверг предположение, что его смутила реакция Кадырова, который назвал заявление о звании Героя России грубым и провокационным. Сокуров подчеркнул, что его уже тошнит от бессмысленных и бесполезных разговоров на эту тему.

Повторюсь, я разговаривал с президентом, а не с ним. Какие извинения? Что за глупости такие! Александр Сокуров режиссер.

Возмущение Кадырова вызвало предложение Сокурова, сделанное 10 декабря на Совете по правам человека. Режиссер предложил пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Кадыровы в ходе первой чеченской войны были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской кампании перешли на сторону федеральных сил.