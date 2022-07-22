Сократить рабочую смену в день рождения предложили в Госдуме

В Госдуме предложили сократить рабочую смену для тех, кто отмечает день рождения. С такой инициативой выступил депутат Олег Матвейчев, написал RT.

Свое письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Сейчас законодательство не предусматривает подобной трудовой льготы в случае дня рождения. Депутат же предложил сократить рабочий день на один час.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в тексте письма.