Общество 19 января 2024, 12:13 Сокращенный учебный день объявили в школах Севастополя 19 января Развожаев объявил сокращенный учебный день в школах Севастополя 19 января РИА «Новости»

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Во всех школах Севастополя введут сокращенный учебный день. Решение об этом приняли на заседании оперштаба, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными детей сегодня отпустят из школ раньше», — пояснил он.

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Отдельно Развожаев обратил внимание, что детские сады в Севастополе будут работать в прежнем режиме.

Ранее губернатор сообщил об отключении 18-й подстанции из-за подтопления. Из-за этого ориентировочно до 18:00 19 января без света остались жители Хмельницкого, Сахарной Головки, Терновки, Черноречья и Родного.

«Из-за того, что грязная вода поступает на третий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на пять-шесть часов) гидроузлов городских», — указал он.

За это время, по словам главы Севастополя, специалисты подадут необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00.

Он также попросил запастись водой для санитарных нужд, предупредив, что подачу воды с гидроузлов остановят в 12:30.