Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Следующая рабочая неделя станет сокращенной в связи с объявлением нерабочим днем 1 июля. Эта дата в 2020 году станет основным днем голосования по поправкам к Конституции.

В Роструде напомнили, что среда, 1 июля, была объявлена нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. Другими словами, россияне, работающие 1 июля, получат оплату за этот день в двойном размере. У тех граждан, у которых в этот день будет выходной, оплата труда за июль не снижается.

Такой принцип оплаты связан с тем, что на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы ТК РФ, что и на оплату труда в праздничные дни, уточняет ТАСС. Это следует по нормам федерального законодательства.

По желанию сотрудника, который 1 июля работает, ему могут предоставить другой день отдыха, напомнили в ведомстве. При таком раскладе работа непосредственно в день голосования будет оплачиваться в одинарном размере, в то время как предоставленный день отдыха оплате не подлежит.

С 25 июня в России стартует голосование по поправкам в Конституцию. При этом для жителей Москвы и Нижегородской области также будет доступно электронное дистанционное голосование. Голосование продлится до 1 июля включительно. При этом жители, имеющие возможность проголосовать дистанционно, могут это сделать с 25 июня по 30 июня.