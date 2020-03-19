Сокращения и убытки. Коронавирус ударил по российским гостиницам

Российские гостиницы терпят убытки из-за ситуации вокруг вспышки коронавируса в мире. Руководители вынуждены отправлять персонал на вынужденные каникулы за свой счет или проводить сокращения. Поступают массовые отказы от броней номеров на апрель, отменяются групповые заезды иностранных туристов и детских групп.

«Если год назад в марте загрузка отелей составляла 80%, то сейчас — не более 10-15%, а это — нижний порог убытка», — приводит RATA-News слова председателя Комитета по индустрии гостеприимства МРО «Деловая Россия» Игоря Лаврика. Из-за эпидемии коронавируса тарифы на проживание в столичных отелях категории три и четыре звезды, которые специализировались на туристах из азиатских регионов, рухнули минимум на 30%.

Хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке, сообщил глава Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин. По его словам, в этом регионе идет массовая отмена бронирований и отсутствует спрос. Уже минимум две недели там идет увольнение персонала.

В Москве и Петербурге загрузка отелей в марте 2020 года упала больше чем на 50%. Ежемесячные убытки большинства отелей в среднем на 100 номеров превысят три миллиона рублей по итогам февраля и марта. Люди массово отказываются от броней номеров на апрель, также отменяются групповые заезды иностранных туристов и детских групп.

Пока что есть спрос на лето, говорят отельеры, но они стараются не подтверждать брони и не брать предпоплату, потому что неизвестно, как изменится ситуация.

По данным семи пятизвездочных отелей в центре Москвы, падение загрузки с 1 по 17 марта составило 40%, отметил генеральный директор столичной гостиницы Александр Бобылев. За март доходность на номер упала на 37%, в апреле спад может дойти до 70%.

Россиянам порекомендовали пока не покупать новые туры для поездки в за границу. Как и ожидать окончания действия уже купленных путевок. Такую рекомендацию премьер-министра России Михаила Мишустина повторила официальный представитель МИД Мария Захарова.