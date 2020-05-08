Сокращение ветеранских льгот предложили запретить при оплате услуг ЖКХ

«Разница в размере компенсации кому-то покажется небольшими деньгами — несколько сотен рублей в ту или другую сторону. Но ветеранам обидно, что им приходится доказывать право на льготу, которую им фактически урезали, тут дело принципа», — заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В проекте закона подчеркивается, что ветераны боевых действий должны получать компенсацию расходов по оплате за холодную и горячую воду, электроэнергию и отведение сточных вод в многоквартирном доме. Соответствующий документ уже направили в Правительство РФ.

«Указанный платеж обусловлен не личным потреблением ветераном боевых действий коммунальной услуги, а целями управления многоквартирным домом, надлежащего его содержания, поэтому он является вспомогательным по отношению к плате за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Хованская планирует внести законопроект в Госдуму. Ее соавтором выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Депутат от партии «Единая Россия» Ольга Павлова призвала вернуть компенсацию за вывоз твердых коммунальных отходов. Она уточнила, что законодатели продолжат восстанавливать положенные льготы и надбавки ветеранам боевых действий.

«Наши законопроекты не противоречат, а в какой-то степени дополняют друг друга», — подчеркнула Хованская.