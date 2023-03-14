14 марта 2023, 19:10
Сокращение сроков признания военных погибшими рассмотрят в Госдуме
Сенатор Клишас: Госдуме предложили сократить сроки подтверждения гибели военных
В Государственную думу внесли проект закона, предусматривающий сокращение сроков процедуры признания военных пропавшими и погибшими. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в Telegram-канале.
«Предлагаемые изменения позволят более оперативно оформлять документы, необходимые для производства социальных и страховых выплат, оказания мер социальной поддержки членам семей военнослужащих», — пояснил он.
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По словам сенатора, новые поправки нацелены защитить интересы военных в обеспечении сохранности их имущества или возможности его наследования.
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По действующим сейчас правилам, для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего необходимо ждать два года с момента окончания боевых действий. В связи с этим семьи погибших солдат могут остаться без положенных выплат или других мер социальной поддержки.
Родителей и усыновителей погибших или получивших инвалидность участников спецоперации могут освободить от кредитов. Соответствующую инициативу ранее озвучила рабочая группа по СВО.
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