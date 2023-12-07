Общество 07 декабря 2023, 09:45 Сокращение числа бедных объяснили в Росстате Росстат: число бедных россиян сократилось до 14,8 миллиона в 2023 году РИА «Новости»

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В третьем квартале текущего года число россиян с доходами менее 14,4 тысячи рублей в месяц уменьшилось до 14,8 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

Доля бедных жителей России, по сравнению с июлем-сентябрем, уменьшилась на 0,3%. При этом границу бедности в 2023 году определяют по уровню доходов в 14 201 рубля, тогда как годом ранее это значение составляло 13 472 рубля.

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«Реализация ряда социальных программ, рост пенсий и заработных плат повлияла на снижение уровня бедности в России», — отметили в ведомстве.

В июне Росстат сообщал, что по итогам первого квартала 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности составило порядка 19,6 миллиона человек. В первые три месяца 2022 года в ведомстве заявляли о 20,9 миллионах россиян с доходами ниже этого показателя.

Аналитики подсчитали, что к 2030 году дефицит рабочих кадров в России составит порядка четырех миллионов человек, писал RT.