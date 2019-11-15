Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

Историк Олег Соколов, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не знает об увольнении из СПбГУ. Такое заявление сделал его адвокат Александр Почуев.

Адвокаты Соколова пожалуются в СК на публикацию закрытой информации в Сети Подробнее

«Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — ответил Почуев на вопрос об увольнении своего подзащитного из вуза.

Адвокат добавил, что обвиняемый просит принести ему книги с историческим и духовным содержанием. По словам Почуева, Соколову уже передали две книги. Одна из них — «Этногенез» Николая Гумилева.

Ранее СПбГУ уволил историка, руководствуясь статьей Трудового кодекса РФ «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Рано утром 9 ноября полиция вытащила бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова из реки Мойка в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке правоохранители нашли женские руки. Позже в его квартире обнаружили расчлененные останки. Соколов сознался, что 7 ноября он убил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.