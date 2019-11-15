  • Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

    15 ноября 2019, 10:44

    Наза Салех Захи

    Историк Олег Соколов, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не знает об увольнении из СПбГУ. Такое заявление сделал его адвокат Александр Почуев.
    Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

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    «Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — ответил Почуев на вопрос об увольнении своего подзащитного из вуза.

    Адвокат добавил, что обвиняемый просит принести ему книги с историческим и духовным содержанием. По словам Почуева, Соколову уже передали две книги. Одна из них — «Этногенез» Николая Гумилева.

    Ранее СПбГУ уволил историка, руководствуясь статьей Трудового кодекса РФ «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

    Рано утром 9 ноября полиция вытащила бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова из реки Мойка в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке правоохранители нашли женские руки. Позже в его квартире обнаружили расчлененные останки. Соколов сознался, что 7 ноября он убил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.