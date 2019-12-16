Соколов рассказал, что планировал свадьбу с убитой аспиранткой

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов написал письмо-исповедь. В нем он рассказал о своих отношениях с убитой Анастасией Ещенко. При этом историк подчеркнул, что планировал жениться на девушке.

Его письмо оказалось в распоряжении сайта kp.ru. Соколов заявил, что еще в 2018 году он и Анастасия подали заявление в ЗАГС. Свадьбу назначили на 3 октября 2019 года, но из-за финансовых трудностей торжество решили перенести на весну 2020 года. По его словам, связать себя узами брака они хотели 28–29 апреля. Также запланировано было и венчание.

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Кроме того, 63-летний экс-доцент СПбГУ уверил, что за пять лет отношений с Ещенко был ей верен и ни разу не поднимал руку.

«Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии», — написал Соколов.

Полицейские Санкт-Петербурга обнаружили Олега Соколова в речке Мойка в начале ноября 2019 года. Там он пытался утопить человеческие останки. Позже в его квартире стражи порядка нашли другие части тела. Они принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко. Она была аспиранткой и любовницей Соколова. Когда мужчину задержали, он признал свою вину.

Сейчас историк находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Там он проходит психологическую экспертизу. Расследованием убийства Анастасии Ещенко занимается центральный аппарат Следственного комитета