Общество 18 июля 2023, 04:55 Сок и газировка подорожают в России — СМИ «Коммерсант»: сок и газировка подорожают в России из-за падения курса рубля Unsplash

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Крупные производители соков и газированных напитков решили повысить цены на свою продукцию. Причиной стало падение курса рубля, сообщил «Коммерсант»со ссылкой на июльские письма, направленные компаниями своим партнерам.

«Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа», — заявили авторы материала.

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По их данным, компания PepsiCo собирается увеличить цены на напитки и соки на 19,2—21,3%. Свое решение она объяснила затратами, которые выросли на фоне падения курса рубля.

«В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг», — предупредили журналисты.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что рубль еще может укрепить свои позиции. Для этого, по словам специалиста, необходимо улучшить торговый баланс.