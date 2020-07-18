Союзное государство построит трассу из Санкт-Петербурга в Гамбург

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о проекте строительства скоростной дороги Санкт-Петербург — Гамбург, которая пройдет через Псковскую область, несколько регионов Белоруссии, Польшу и Германию. Пока проект находится в стадии идеи, но и Россия, и Белоруссия готовы приступить к его реализации.

«Идею подобного проекта сформулировала летом прошлого года Валентина Матвиенко. И чем дольше мы работаем над ним, тем больше понимаем, что он должна быть реализован», — заявил Григорий Рапота на встрече с журналистами, посвященной Дню Союзного государства в рамках XXIX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Его слова передают РИА «Новости».

Еще одна дорога, в строительстве которой примет участие Союзное государство, соединит Китай и Европейские страны. Трасса поможет разгрузить Суэцкий канал, Северный морской путь и Транссиб, уточнил Рапота.

Также госсекретарь рассказал о других крупных проектах Союзного государства: всего их 12. Часть из них завершится уже в этом году, другая — в следующем.

«Нужно пополнять этот список и даже увеличивать его. Поэтому мы призываем вносить свой вклад и предлагать идеи», — добавил Рапота. Он призвал граждан предлагать свои идеи и пообещал, что Постоянный комитет Союзного государства рассмотрит и поддержит важнейшие из них.

Среди действующих проектов Рапота назвал Брестский мемориал, который периодически обновляет экспозицию благодаря совместной работе российских и белорусских специалистов.

В рамках «Славянского базара» Григорий Рапота уже посетил Оршу, осмотрел работу Дубровенского льнозавода и новую взлетную полосу с авиационным терминалом.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит в этом году с 16 по 19 июля. В рамках фестиваля организуют конкурсы, спектакли, концерты, а также встречи политиков.