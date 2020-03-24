«Союзмультфильм» запустит онлайн-показ короткометражек

Показ пройдет на онлайн-ресурсе Vimeo. Проект получил название «Союзмульткарантин». Всего будет доступно более 60 работ. Они рассчитаны на разные возрастные группы.

«Авторские короткометражные мультфильмы — двигатель основных процессов в анимационном искусстве. Наши картины широко представлены в международных конкурсах и регулярно получают признание. При этом у многих зрителей часто нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать», — приводит слова Бориса Машковца, директора киностудии, сайт «Известия».