«Союзмультфильм» выпустит мультфильм по сценарию Донцовой

Юлиана Слащева, председатель правления учреждения, поделилась сюжетом картины. Шоу расскажет о белке Чинке и сове Софи, которые будут распутывать цепочку таинственных событий, происходящих на острове.

По ее словам, основной аудиторией будущего сериала станут дети в возрасте от четырех до семи лет. В настоящее время, как говорит Слащева, вся линейка персонажей уже полностью разработана.

Отмечается, что для создания проекта используются новейшие технологии. Если все будет готово вовремя, то работа над анимационной картиной пойдет быстрее. Это также сделает производство мультсериала менее затратным.

Первые 10 серий зрители увидят уже в сентябре.

Помимо этого «Союзмультфильм» совместно с Cyber Group Studios создал предприятие под названием CYBER SOYUZ JUNIOR. Об этом рассказала Слащева.