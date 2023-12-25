Общество 25 декабря 2023, 18:29 Союзмультфильм выпустил музыкальный мультик про принцесс Союзмультфильм снял мультфильм «Принцессы. Сказочный голос» о героинях сказок Фото: Союзмультфильм

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Союзмультфильм выпустил музыкальный мультфильм «Принцессы. Сказочный голос», в котором собрал всех знаковых мультипликационных героинь. Зрители увидят в одной ленте Золушку, Дюймовочку, Принцессу из «Бременских музыкантов» и Забаву из «Летучего корабля».

По сюжету героини соберутся вместе, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе и выступить на сцене. Однако их мечты разрушит коварная Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом — символом наступающего 2024 года. За Шамаханскую царицу в мультфильме поет Мари Кранберри.

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«Это фильм о дружбе и о том, что не нужно сдаваться. Что нужно следовать своей мечте и всегда поддерживать друг друга», — рассказала режиссер мультфильма «Принцессы. Сказочный голос» Анастасия Махлина.

Мультфильм станет не первым проектом студии, в котором зрителю покажут знакомых героев. Союзмультфильм уже выпустил новые «Простоквашино», «Ну, погоди» и «Умку», которые полюбились маленьким зрителям.

Новая лента про принцесс уже доступна в онлайн-кинотеатрах и на детских телеканалах.