«Союзмультфильм» выложил сотню лучших мультиков для просмотра на изоляции

В культурном проекте #Москвастобой появились подборки мультфильмов на время изоляции. В первые две попала сотня лучших анимационных картин «Союзмультфильма» и авторское короткометражное кино.

«Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел „Союзмультфильма“ поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сайте есть раздел «Дома с „Союзмультфильмом“», в котором пока что доступны две подборки. В первую попали мультики, специально отобранные специалистами отдела культурных проектов «Союзмультфильма». Там можно посмотреть «Винни Пуха», «Бременских музыкантов», «Ежика в тумане», «Малыша и Карлсона», «Ну, погоди!», «Простоквашино».

Вторая подборка включает авторское короткометражное кино. Это 60 работ российских аниматоров, победителей фестивалей, в том числе «Урок плавания» Татьяны Окружновой, «Белоснежье» Ирины Эльшанской, «Три сестры» Светланы Андриановой. Некоторые мультфильмы будут показаны впервые, сообщил портал мэра Москвы.

Кроме развлекательного контента, «Союзмультфильм» подготовил серию видеороликов, на которых популярные герои мультиков рассказывают о важности изоляции и необходимости беречь себя и близких.

Платформу #Москвастобой запустил комитет по туризму Москвы. С помощью нее можно не покидая квартиры посетить экскурсии в столичные музеи, послушать лекции, посмотреть театральные постановки.