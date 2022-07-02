«Союзмультфильм» выиграл суд у латвийского канала «Пингвин ЛоЛо»

Киностудия «Союзмультфильм» смогла отстоять право на героя одного из своих мультфильмов пингвиненка Лоло. Суд запретил латвийскому телеканалу использовать название «Пингвин ЛоЛо». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.

ООО «Теледистрибуция» зарегистрировало товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо», а также поместило пингвиненка на логотип. о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. На это «Союзмульфильм» подал жалобу о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. В итоге суд принял решение в пользу студии.

Юрист киностудии Антон Стружков рассказал, что «Союзмульфильм» уже не первый раз отстаивает на своих героев мульфильмов.

«Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону», — заключил он.