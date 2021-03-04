«Союзмультфильм» решил запустить свой телеканал

Киностудия «Союзмультфильм» начала вести переговоры о запуске неэфирного детского телеканала. Пока обсуждается возможность открытия проекта на базе канала «Мультиландия», но киностудия рассматривает и других претендентов.

«Союзмультфильм» обсуждает запуск нового проекта с телеканалом «Мультиландия», сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили в пресс-службе киностудии. При этом там уточнили, что рассматриваются и другие компании для запуска телеканала.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития „Союзмультфильма“. Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — заявил сотрудник киностудии.

Для запуска канала необходимо получить лицензию Роскомнадзора. Сейчас у студии есть документы на телеканал «Союзмультфильм ТВ». По словам пресс-службы, эта лицензия дает право на работу канала. Бумаги для получения нового разрешения киностудия пока не подавала.

«Мультиландия» является тематическим неэфирным каналом. Он доступен пользователям «Триколора», «НТВ-Плюс», «Ростелекома» и некоторых других операторов платного телевидения.