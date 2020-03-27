«Союзмультфильм» развлечет детей новыми сериями мультиков в нерабочую неделю
«„Союзмультфильм“ запланировал показ новой серии мультсериала „Простоквашино“ в предстоящие выходные дни. Так, 30 марта, в понедельник, на Youtube-канале киностудии появится 29-й эпизод под названием „Доить или не доить“», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе киностудии.
В новой серии няня Маргарита Егоровна, которую озвучивает народная артистка РФ Татьяна Васильева, начинает карьеру деревенского драматурга.
Кроме того, на следующей неделе выйдут новые серии «Оранжевой коровы», 1 апреля — премьера очередного эпизода «Пиратской школы».
Новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино» выходят с весны 2018 года. Премьера каждого эпизода проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В мае 2018-го киностудия открыла официальный YouTube-канал.